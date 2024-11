Wahl des US-Präsidenten: Kandidat der Republikaner: Wer ist Donald Trump?

Trump steht für Slogans wie "America First"

Der 1946 in New York geborene Geschäftsmann und ehemalige Reality-TV-Star gewann 2016 die US-Wahl als Außenseiter mit dem Slogan "Make America Great Again". Mit seiner populistischen "America First"-Politik setzte der Republikaner sich für Einwanderungsbeschränkungen, den Rückzug aus internationalen Abkommen und eine abschottende Wirtschaftspolitik ein.