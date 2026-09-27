Berlin - Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber fordert innerhalb der nächsten vier Wochen eine Einigung von Union und SPD auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl. "Es braucht jetzt kein langes Ringen, sondern ein klares Signal", sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb sollten wir in den kommenden Wochen zu einer Einigung kommen und noch vor dem CSU-Parteitag Ende Oktober Klarheit schaffen." Der Parteitag findet am 23. und 24. Oktober in München statt.