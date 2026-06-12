Wahl des Ausländerbeirats: Stadt Würzburg verschickt fehlerhafte Wahlunterlagen

Würzburg (dpa/lby) - In Würzburg haben rund 2.000 Menschen unberechtigt die Briefwahlunterlagen für die Wahl des Ausländer- und Integrationsbeirats erhalten. Sie erfüllten die aufenthaltsrechtlichen Wahlvoraussetzungen nicht, erläuterte ein Sprecher der Stadt. Der Fehler sei bei einem automatisierten Datenabgleich passiert. Das Wählerverzeichnis sei bereits berichtigt worden, die Betroffenen würden schriftlich darüber informiert. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.