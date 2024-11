In das Endergebnis fließen neben den Stimmen der Sportfans auch das Votum der Thüringer Sportjournalisten und der Thüringer Sportverbände ein. Die Bekanntgabe der Thüringer Sportler des Jahres 2024 erfolgt am 21. Dezember, die Ehrung am 4. April 2025 feierlich in Suhl.