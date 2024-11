Wahl bei den Katholiken: Worüber Laien in der katholischen Kirche entscheiden dürfen

München/Bamberg (dpa/lby) - Die katholische Kirche ist nicht gerade für demokratische Strukturen bekannt - und trotzdem dürfen die Gläubigen in Bayern heute wählen. Und zwar die Kirchenverwaltungen. In den öffentlichen Strukturdebatten im Ringen um Reformen in der katholischen Kirche wird kaum von den Kirchenverwaltungen gesprochen. Dabei haben Laien hier durchaus Entscheidungshoheit - über die Finanzen der Kirchenstiftungen vor Ort, über den Gebäudebestand, über den örtlichen katholischen Kindergarten.