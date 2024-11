Wahl bei den Katholiken: Hier dürfen Laien in der katholischen Kirche entscheiden

München/Würzburg/Bamberg (dpa/lby) - Kirche, Wirtshaus, Pfarrhaus - so hat sich lange Zeit die heile katholische Dorfwelt in Bayern präsentiert. Doch viele Wirtshäuser haben inzwischen zugesperrt. Und auch die Pfarrhäuser sind vielerorts verwaist. In den Kirchen wird längst nicht mehr an jedem Wochenende ein Gottesdienst gefeiert. Wenn an diesem Sonntag (24. November) in den katholischen Gemeinden neue Kirchenverwaltungen gewählt werden, stehen die Frauen und Männer vor eben jenen Herausforderungen: Was soll passieren mit all den kirchlichen Gebäuden bei schwindenden Mitgliederzahlen und weniger Steuereinnahmen?