So spannend und so bedeutend wie nie: Das ist die Thüringer Landtagswahl am 1. September. Kann der Linke Bodo Ramelow an der Macht bleiben? Holt Björn Höckes AfD den ersten Sieg in einer deutschen Parlamentswahl? Schafft die CDU mit Mario Voigt den Wechsel? Oder schießt die Wagenknecht-Partei mit Katja Wolf nach vorne? Und wie stark bleiben noch SPD, FDP und Grüne Unsere Zeitung bleibt täglich ganz nah dran an diesem Wahlkampf – und holt diesmal alle Spitzenleute zu zwei öffentlichen Live-Arenen nach Südthüringen.