Wahl am 8. März: Städtetag warnt vor Verrohung der Kommunalpolitik

München (dpa/lby) - Kurz vor der Kommunalwahl in Bayern hat der Städtetag vor einer wachsenden Bedrohung von Politikern in Städten und Gemeinden gewarnt. "Seit Jahren ist zu beobachten, wie das gesellschaftliche und politische Klima härter wird, wie sich Ressentiments, Populismus, Beleidigungen und Hetze Bahn brechen", sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Markus Pannermayr. Beleidigungen oder gar Übergriffe dürften nicht hingenommen werden. Besonders wichtig sei es, dass die Gesellschaft Angriffe solidarisch zurückweise.