Wagner-Festspiele Bayreuth feiert bunte neue "Meistersinger"

Davids will zurück "zum komödiantischen Inhalt des Stücks"

Ganz anders als Barrie Kosky, der die "Meistersinger" zuletzt in Bayreuth inszenierte, verzichtet Davids bewusst auf eine tiefergehende politische Interpretation der Geschichte oder gar eine Auseinandersetzung mit Richard Wagners Antisemitismus, der sich in dem Stück vor allem an der Figur des Beckmesser zeigt. "Jetzt sehe ich den Zeitpunkt gekommen, zum komödiantischen Inhalt des Stücks zurückzukehren", hatte Davids der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere gesagt. "Es ist ja immer die Frage: Wie viel Konzept stülpt man einem Werk über, und verschüttet man damit die Story? Die Geschichte ist ja auch so schon kompliziert genug."