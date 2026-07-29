Waghalsiges Selfie: 20-Jähriger verliert Schuh bei riskantem Brücken-Selfie

Regensburg (dpa/lby) - Für ein Selfie ist ein 20-Jähriger über das Geländer der Galgenbergbrücke in Regensburg geklettert. Er sei am frühen Morgen über das Brückengeländer geklettert und habe dort einhändig für ein Foto posiert, teilte die Bundespolizei unter Berufung auf Videoaufnahmen mit. Dabei sei dem jungen Mann der Schuh in die Gleise des nahen Hauptbahnhofs gefallen. In der Nähe hätten sich Oberleitungen befunden.