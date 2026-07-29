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Waghalsiges Selfie 20-Jähriger verliert Schuh bei riskantem Brücken-Selfie

Für ein Selfie klettert ein 20-Jähriger über das Geländer der Regensburger Galgenbergbrücke – kurz darauf muss er unfreiwillig in den Gleisbereich des Hauptbahnhofs zurückkehren. Und wird beobachtet.

Waghalsiges Selfie: 20-Jähriger verliert Schuh bei riskantem Brücken-Selfie
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Die Bundespolizei beobachtete den Mann, als er seinen verlorenen Schuh holte. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Für ein Selfie ist ein 20-Jähriger über das Geländer der Galgenbergbrücke in Regensburg geklettert. Er sei am frühen Morgen über das Brückengeländer geklettert und habe dort einhändig für ein Foto posiert, teilte die Bundespolizei unter Berufung auf Videoaufnahmen mit. Dabei sei dem jungen Mann der Schuh in die Gleise des nahen Hauptbahnhofs gefallen. In der Nähe hätten sich Oberleitungen befunden.

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Kurz nach der Aktion habe eine Streife den Mann dabei beobachtet, wie er selbst aus dem Gleisbereich stieg. Auf Nachfrage habe er lediglich angegeben, seinen Schuh geholt zu haben. Die Beamten klärten ihn über die Gefahren auf und erteilten einen Platzverweis, dem er nur nach mehrmaliger Aufforderung nachkam. Die Bundespolizei ermittle wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.