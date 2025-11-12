Der Rückzug von Sahra Wagenknecht als BSW-Chefin, die personelle Neuaufstellung nach dem verpassten Einzug in den Bundestag: Beim bisher noch „Bündnis Sahra Wagenknecht“ heißenden Polit-Newcomer ist einiges los. Beim Bundesparteitag Anfang Dezember in Magdeburg soll nicht nur das Aushängeschild aus dem Parteinamen gestrichen werden. Auch die Bundesspitze wird neugewählt. Ein Thüringer steht allerdings nicht auf der Wagenknecht vorgeschlagenen Liste für die Doppelspitze und die sieben Stellvertreter.