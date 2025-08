Eine Bad Salzungerin ist die neue und erste Vorsitzende der am letzten Juliwochenende neu gegründeten Jugendorganisation des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), „Jugendbündnis im BSW“. Anastasia Wirsing, 21, kommt aus Kloster und hat eine in der Region und Thüringen bekannte Mutter: die BSW-Landtagsabgeordnete Anke Wirsing. Die Ex-Linke war Ende 2023 zum BSW gewechselt, zog über die Landesliste bei den vergangenen Wahlen in den Thüringer Landtag ein und sitzt im Kreistag des Wartburgkreises. Zuletzt hatte sie sich um den BSW-Vorsitz in Thüringen beworben, war aber gescheitert.