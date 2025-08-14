Wagenheber weggekippt: Von Auto erdrückt: Mann stirbt

Prutting (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Arbeiten unter einem Auto von dem Wagen erdrückt worden. Er kam zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus, in dem er kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige hatte das Auto am Mittwochabend in Prutting (Landkreis Rosenheim) mit einem Wagenheber aufgebockt und lag unter dem Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Wagenheber weg und der Mann wurde eingeklemmt.