Wagen ausgebrannt: Autofahrerin stirbt nach Unfall und Brand vor Tiefgarage

Nach dem Zusammenstoß in der Garageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses am Samstag geriet der Motorraum des Autos demnach in Brand. Anwohner und Passanten begannen laut den Angaben der Polizei, die Flammen zu löschen und zogen die 70-jährige Autofahrerin aus ihrem Wagen. Das Feuer sei dann erneut aufgeflammt und das Auto komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.