Wagen ausgebrannt: Autofahrerin stirbt nach Unfall und Brand vor Tiefgarage

München (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall und einem Brand des Wagens in einer Tiefgarageneinfahrt in München gestorben. Ihr Auto prallte aus ungeklärter Ursache gegen einen Stützpfeiler, wie die Polizei mitteilte.
Eine Frau fährt gegen einen Stützpfeiler einer Garage. Ihr Auto fängt Feuer, Ersthelfer können sie noch aus dem Wagen ziehen. Doch die Verletzungen durch den Unfall sind schwer.
München (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall und einem Brand des Wagens in einer Tiefgarageneinfahrt in München gestorben. Ihr Auto prallte aus ungeklärter Ursache gegen einen Stützpfeiler, wie die Polizei mitteilte.
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Nach dem Zusammenstoß in der Garageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses am Samstag geriet der Motorraum des Autos demnach in Brand. Anwohner und Passanten begannen laut den Angaben der Polizei, die Flammen zu löschen und zogen die 70-jährige Autofahrerin aus ihrem Wagen. Das Feuer sei dann erneut aufgeflammt und das Auto komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.
Die Frau wurde laut Polizei durch den Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Dort sei sie am Tag darauf gestorben. Mehrere Ersthelfer hätten durch den Rauch leichte Verletzungen erlitten.