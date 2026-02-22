Vor rund einem Jahr wurden Teile der Bad Hersfelder Innenstadt zur Waffenverbotszone erklärt. Vorangegangen war ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im September 2024. Es folgten eine detaillierte Prüfung und die Abstimmung zwischen der Stadt Bad Hersfeld, dem Polizeipräsidium Osthessen und den zuständigen Fachbehörden des Landkreises sowie des Landes Hessen. Darin einbezogen war unter anderem eine Neuregelung des Bundeswaffengesetzes und hessische Regelungen.