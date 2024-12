Waffenträger im Raum Sonneberg?: Die Polizei warnt vor Panikmache

In der vergangenen Woche führte, wie die Polizeiinspektion Sonneberg mitteilt, ein Beitrag in verschiedenen sozialen Medien und Statusmeldungen zur Verunsicherung bei der Sonneberger Bevölkerung. Abgebildet ist dabei ein schwarzer Pkw Skoda, zu dem ein Zusammenhang mit einer bewaffneten Person hergestellt wurde. Dieser Verdächtige soll am Sonntag, dem 22. Dezember, im Bereich Mönchsberg (Gemeinde Föritztal) mit einem Gewehr auf der Schulter gesehen worden sein. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf. Der angezeigte Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz oder auf Jagdwilderei erhärtete sich bislang nicht. Die Halterin des abgebildeten Fahrzeuges wurde zum Sachverhalt befragt. Sie befand sich während des Tatzeitraums zum Geocaching in diesem Bereich. Ein Zusammenhang wird derzeit ausgeschlossen.