Waffensysteme der Zukunft Deutsche Hyperschallwaffen sollen Abschreckung stärken

Schneller und weiter: Ist Überlegenheit möglich?

In den Labors von MBDA gibt es dazu die Entwicklungen. Werkzeugmaschinen und Prüfgeräte laufen, dazwischen jaulen Schrauber. Belüftungsanlagen sind der Hintergrundsound in den Hallen, zu denen der Zutritt streng geregelt ist. Unter Geheimhaltung wird an Waffen der Zukunft getüftelt, die Deutschland in den Jahren nach 2030 militärische Überlegenheit verschaffen sollen.

Die Ingenieure stehen auch vor Demonstratoren für bodengebundene Hyperschallraketen für kurze Distanzen, schneller als 6.000 Kilometer pro Stunde ("Mach 5"). Die Fachleute betonen, dass die Feinsteuerung der Raketen ins Ziel eine technische Herausforderung sei - größer, als das Tempo an sich.

"Wir können ganz oben mitspielen. Wir haben die Fähigkeiten und die Technologien. Jetzt geht es darum, diese Technologien zusammenzubringen und ein echtes Produkt daraus zu machen", sagte Gottschild. "Zur Abschreckung gehört auch, dass man über Fähigkeiten kommuniziert und Fähigkeiten durch Demonstrationen und Tests glaubhaft untermauert."

MBDA rühmt sich, den Weltrekord im bodennahen Verschuss mit Mach 7 zu halten. Die Schallgeschwindigkeit ist dabei keine feste Größe. Auf Meereshöhe bei 20 Grad Celsius sind es etwa 1.235 Kilometer in der Stunde.

"Black Cap": Auch Masse ist militärisch ein Wert an sich

Hyperschallraketen und weitreichende Präzisionswaffen sind das obere Ende der technischen Möglichkeiten. Wichtig sind aber auch Billigmarschflugkörper und Drohnenwaffen, die die Flugabwehr eines Gegners möglichst überfordern sollen.

MBDA entwickelt dazu einen neuen Flugkörper mit der Bezeichnung "Black Cap" als vergleichsweise billige Massenware, der 155-Millimeter-Granaten über größere Distanzen ins Ziel tragen soll. Das standardmäßige Nato-Artilleriegeschoss wird damit praktisch zum Sprengkopf einer Drohne.

"Black Cap ist im Prinzip ein Trägersystem für standardisierte Gefechtsköpfe beziehungsweise Munition. Sie wird über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern in einen Zielbereich getragen - und das zu möglichst niedrigen Kosten", sagte Gottschild, der auch mit Interesse die Entwicklungen zahlreicher junger Unternehmen beobachtet.

Derzeit würden mit ausreichend Budget viele neue Verträge vergeben. "Das wird sich jedoch perspektivisch ändern", sagte er. "An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie wir industrielle Resilienz und Abschreckung nachhaltig sicherstellen können."