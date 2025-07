Torsten Günter Retz ist Büchsenmachermeister, so wie sein Vater Günter schon Büchsenmachermeister war. Und dessen Onkel, Hubert Kessel, war auch schon Büchsenmachermeister und bei dem ging der „alte“ Günter in die Lehre. Und irgendwie war es ja klar und gehörte gewissermaßen zum guten Ton in der Familie, dass auch der jüngste Retz Büchsenmacher wird und in die Fußstapfen des Vaters tritt.