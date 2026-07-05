Wer das Töten von Tieren zu seinem Hobby macht, berührt Fragen von Ethik und Grundwerten, die bei vielen Menschen Emotionen hervorrufen. Egel wie man zur Jagd steht: Dieses Thema samt dessen heiklen Seiten dürfen Jäger nicht ausblenden. Das tun sie auch nicht. Wenn der Bundesjägertag ausgerechnet in der Waffenstadt Suhl die ethischen Grundsätze der Zunft neu formuliert und die Waffe als Werkzeug in eine Reihe mit vielen anderen des Waidmanns stellt, dann zeugt das von respektabler Verantwortung. Die Jägerschaft wird jünger, weiblicher, vielfältiger, der technische Fortschritt lässt das traditionelle Argument, nur per Abschuss können man den Wildtierbestand regulieren, verblassen.