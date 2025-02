Waffenruhe in Nahost Trump will US-Übernahme von Gaza - was bedeutet das?

Tel Aviv/Washington/Kairo/Genf - US-Präsident Donald Trump hat Pläne für die Zukunft des kriegszerstörten Gazastreifens vorgelegt, die umgehend auf viel Kritik gestoßen sind. Der Küstenstreifen am Mittelmeer mit rund zwei Millionen palästinensischen Einwohnern solle in den "Besitz" der USA übergehen, sagte Trump im Beisein des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington.