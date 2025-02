Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Scharabi (52) kamen am 491. Tag ihrer Geiselhaft frei. Sie wurden am Morgen in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens von Vertretern der Terrororganisation Hamas an das Rote Kreuz übergeben. Inzwischen wurden die Männer vom Militär zurück nach Israel gebracht.