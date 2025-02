Waffenruhe in Nahost Hamas: Werden Samstag sechs lebende Geiseln freilassen

Tel Aviv - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas will am Samstag sechs lebende Geiseln freilassen. Dies teilte der ranghohe Hamas-Funktionär Chalil al-Haja mit. Laut Vereinbarung hätte die Hamas am Samstag zunächst drei lebende Geiseln freilassen müssen. Al-Haja sagte zudem, am Donnerstag sollten die Leichen von vier Geiseln übergeben werden. Unter den Toten sei auch die Bibas-Familie - eine Mutter und zwei Kleinkinder. Über ihr Schicksal hatte bis zuletzt Ungewissheit geherrscht. Der Familienvater Jarden Bibas wurde zuletzt lebend freigelassen.