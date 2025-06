Theoretisch funktioniert sie einwandfrei, die Buswendeschleife von Waffenrod-Hinerrod. Doch nicht alles, was in der Theorie passt, ist praktisch umzusetzen. Dafür ist die Haltestelle mit Gleichbergblick ein Beispiel. „Es geht hier sehr, sehr eng zu“, beschreibt der zuständige Planer Karl-Heinz Bartl auf Nachfrage der Redaktion. Einfahrende Busse müssen zwingend auf der vom Fahrkurvenprogramm errechneten Ideallinie fahren, um an der Haltestelle gerade zum Stehen zu kommen. Nur dann können beide Türen des Busses genutzt werden. Trifft ein Busfahrer diese Ideallinie nicht genau, dann passiere es, dass der Bus mit dem Vorderausstieg zwar am sogenannten Kasseler Bord steht, die Hintertür aber „hänge in der Luft“ – und kann für den ebenerdigen Ausstieg von Rollstuhlfahrern beispielsweise nicht genutzt werden.