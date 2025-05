Es ist schwer, Doris Eckhardt etwas abzuschlagen. Die Frau, die fast 43 Jahre lang als Museumspädagogin dem Waffenmuseum zu einem ganz eigenen Glanz verhalf, hat ein solch wohltuendes Naturell, in das schlechte Laune nicht zu passen scheint. Also haben sich Wolfgang Werner, Detlef Heydenbluth und Dietmar Schauerhammer auch nicht lange bitten lassen, sie mit ein paar Abschiedsständchen in den Ruhestand zu begleiten.