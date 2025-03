Waffenlieferungen Friedensforscher: Europa rüstet massiv auf

Deutschland als fünftgrößter Waffenexporteur der Erde

Während andere große EU-Staaten wie Frankreich, Italien, Spanien und Polen ihre Anteile an den globalen Exporten teils kräftig steigern konnten, nahm der Anteil Deutschlands im Fünfjahresvergleich um 2,6 Prozent ab. Jeweils etwas mehr als ein Drittel der deutschen Waffenlieferungen ging dabei an Staaten im Nahen Osten - dort vor allem an Ägypten und Israel - sowie an europäische Länder, darunter in erster Linie die Ukraine.