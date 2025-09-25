Suhl im Thüringer Wald gehörte einmal zu den reichsten Städten in Deutschland: Die Waffenhersteller beliefern seit dem späten Mittelalter ganz Europa. Die Zahl der Einwohner, die älter als sieben Jahre sind, hat sich in nur zwei Jahrzehnten von 3000 im Jahr 1590 auf 7186 im Jahr 1610 mehr als verdoppelt. Innerhalb eines Jahrhunderts hat sie sich versechsfacht. Ursache ist ein atemberaubender Wirtschaftsboom. Niemand kann es in der Rüstungstechnik mit den Suhlern aufnehmen.