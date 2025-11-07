Mitschüler hatten vor Waffe im Rucksack gewarnt

Mehrere Mitarbeiter der Schule hätten in dem Zivilverfahren ausgesagt, dass Schüler ihnen von der Waffe im Rucksack des Jungen erzählt hätten, hieß es in den Medienberichten. Die stellvertretende Schulleiterin habe aber erst gehandelt, nachdem der Junge bereits geschossen habe. "Eine Waffe verändert alles. Man hält inne und untersucht die Sache", zitierte der Sender CNN Anwalt Kevin Biniazan, "man geht der Sache auf den Grund, um herauszufinden, ob die Waffe echt ist und sich auf dem Schulgelände befindet".