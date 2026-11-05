Waffengewalt: Acht Opfer nach Schüssen in Türkei - Verdächtiger gefasst

Afyonkarahisar - Im westtürkischen Afyonkarahisar hat die Polizei nach dem Fund von mehreren Leichen und schwer verletzten Personen einen mutmaßlichen Täter gefasst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden am Donnerstagabend Gendarmeri-Einheiten mit dem Hinweis auf Körperverletzung durch eine Waffe in das Gebiet gerufen. Dort hätten sie an zwei unterschiedlichen Orten jeweils drei erschossene Personen vorgefunden. Zwei weitere verletzte Frauen erlagen demnach im Krankenhaus ihren Verletzungen, eine weitere Person werde noch behandelt.