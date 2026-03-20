Waffenbranche Deutsche Waffenfirmen an der Börse

Mit Tiefgang: ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS)

Die Kieler Schiffbau-Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp ist seit vergangenem Oktober an der Börse. Am ersten Abend schnellte ein Anteilsschein steil nach oben, danach beruhigte sich die Nachfrage. Auch diese Firma vermeldet Höchstwerte, etwa beim Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro. Thyssenkrupp hält noch 51 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das rund 9100 Beschäftigte hat und Fregatten und U-Boote herstellt. In Wismar baut es eine Werft um, damit dort künftig U-Boote gebaut werden können - bis zu 1500 Arbeitsplätze könnten dort entstehen, schätzt die Firma.

Unlängst konnte sich TKMS darüber freuen, dass Norwegen seine Bestellung von vier U-Booten um zwei zusätzliche erweitert hat. Für die Deutsche Marine möchte TKMS vier Fregatten bauen, damit diese ihre Fähigkeit zur U-Boot-Jagd verbessert - im Buhlen um diesen Großauftrag kommt die Firma etwas voran.

Der Börsenzwerg: Gabler

Das Lübecker Unternehmen Gabler ist erst seit etwa zwei Wochen an der Börse, mit nur 240 Beschäftigte kam es 2025 auf einen Umsatz von 70 Millionen Euro. Es stellt Ausfahrgeräte sowie Steuerungssysteme von U-Booten her. Gabler verkauft auch andere Meerestechnik, die etwa an Öl-Plattformen sowie von der Wissenschaft genutzt wird.

Der nächste Debütant: KNDS

Der Rüstungskonzern KNDS plant ungeachtet der Verzögerungen beim geplanten deutsch-französischen Kampfpanzer MGCS noch dieses Jahr seinen Börsengang. "Die Vorbereitungen laufen planmäßig", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary kürzlich in München. Streng genommen wäre es kein Börsengang einer deutschen Waffenfirma, da die Firma hälftig Deutschen und Franzosen gehört.

KNDS ging 2015 aus der Fusion des deutschen Panzerherstellers Krauss-Maffei Wegmann und des staatlichen französischen Rüstungsunternehmens Nexter hervor – damals unter anderem bedingt durch die Kürzungen in den Verteidigungsetats Deutschlands und vieler weiterer europäischer Länder. Sitz der Holding ist Amsterdam, die 4000-Mitarbeiter-Firma KNDS Deutschland hat ihre Zentrale in München. Die deutsche Firma KNDS Deutschland stellt Panzer, Artillerie und Flugabwehr her. Die Schwesterfirma KNDS France hat rund 4500 Beschäftigte, ihr Produktportfolio ist ähnlich.