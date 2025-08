Erfurt (dpa/th) - Waffenbesitzer in Thüringen werden nach Angaben des Linke-Landtagsabgeordneten Ronald Hande rechnerisch nur alle 24 Jahre kontrolliert. Das sei zu wenig und müsse sich angesichts einer steigenden Zahl an Waffen auch in privaten Haushalten ändern, erklärte Hande in Erfurt. Er hatte als Abgeordneter eine Anfrage an die Landesregierung zum Waffenbesitz im Freistaat gestellt. Aus der Antwort gehe hervor, das knapp 28.000 Thüringer im Besitz erlaubnispflichtiger Waffen sind.