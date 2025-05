Im Rahmen einer groß angelegten Ermittlungsaktion von Polizei und Zoll vergangene Woche haben Einsatzkräfte auch in der Kali-Gemeinde Unterbreizbach zugeschlagen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Marburg jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Laut dem Staatsanwalt und Sprecher der Behörde, Timo Ide, stand eine Einsatzmaßnahme in Unterbreizbach – zu der es am frühen Mittwochmorgen gekommen war – im Zusammenhang mit einem größeren Ermittlungskomplex des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main (ZFA).