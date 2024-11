Vorstandsvorsitzender blickt gen Ausland

"Rheinmetall wird gebraucht, das zeigen unsere zahlreichen Auftragserfolge", sagt Firmenchef Armin Papperger. "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten." Der Manager wies auf die Tätigkeit seiner Firma in anderen Staaten hin. Man sei zukunftsweisende Kooperationen eingegangen und habe aussichtsreiche Projekte – so in den USA, in Großbritannien, Italien oder der Ukraine.