Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein mutmaßliches Missverständnis unter Nachbarn hat in Schönau am Königssee zu einem Großeinsatz der Polizei und einer Festnahme geführt. Ein Mann hatte die Polizei gerufen, weil - so berichtete er den Beamten - sein Nachbar ein Gewehr auf ihn gerichtet hatte. Der Verdacht der Bedrohung gegen den Waffenbesitzer habe sich nun aber nicht erhärtet, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Der Waffenbesitzer sei wieder auf freiem Fuß.