Waffen im Elternhaus: Waffenfund zur Polizei gebracht - Ermittlungen

Eine scharfe Schusswaffe, zwei Schreckschusspistolen und ein Springmesser: Eine Seniorin findet Waffen im geerbten Elternhaus und bringt sie selbst zur Polizei. Warum das Folgen haben könnte.
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Demnach fand die 80-Jährige die Waffen am Donnerstag beim Ausräumen des geerbten Elternhauses. Nach Angaben der Polizei handele es sich um eine scharfe Schusswaffe, zwei Schreckschusswaffen und ein Springmesser aus Bundeswehrbeständen. Die Waffen sollen einem Familienangehörigen der Frau gehört haben, der nicht mehr lebt. Sie verstaute die Waffen in einer Stofftasche und brachte sie nichtsahnend aufs Präsidium.
Die Polizei leitete wegen des Transports Ermittlungen ein, so der Sprecher. Dabei soll geklärt werden, ob sich die Frau strafbar gemacht hat.
Die Polizei rät: Wer beim Ausräumen eines Hauses oder einer Wohnung solche Gegenstände entdeckt, sollte sie möglichst nicht berühren oder bewegen und stattdessen umgehend die Polizei verständigen.