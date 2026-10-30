Waffen im Elternhaus: Waffenfund zur Polizei gebracht - Ermittlungen

Demnach fand die 80-Jährige die Waffen am Donnerstag beim Ausräumen des geerbten Elternhauses. Nach Angaben der Polizei handele es sich um eine scharfe Schusswaffe, zwei Schreckschusswaffen und ein Springmesser aus Bundeswehrbeständen. Die Waffen sollen einem Familienangehörigen der Frau gehört haben, der nicht mehr lebt. Sie verstaute die Waffen in einer Stofftasche und brachte sie nichtsahnend aufs Präsidium.