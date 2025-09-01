Neuhaus am Rennweg (dpa/th) - Einen bewaffneten 83-Jährigen hat die Polizei in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) festgenommen. Ein Anrufer hatte die Sicherheitskräfte gerufen, nachdem er im Ortsteil Lichte eine Person mit Gewehr beobachtet und Schussgeräusche gehört hatte. Daraufhin rückte die Polizei aus. Der Senior wurde auf seinem Grundstück festgenommen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Bei der Durchsuchung seines Hauses seien mehrere Waffen sichergestellt worden. Nun ermittle die zuständige Kriminalpolizei.