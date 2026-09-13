Waffen: 22-Jähriger schießt aus fahrendem Auto in die Luft

Auch in Aschaffenburg fand die Polizei in der Nacht zum Sonntag nach einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe auf einem Tankstellengelände eine Softair-Waffe. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 16-Jähriger diese bei der Auseinandersetzung dabei. Zwei Menschen wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt, die Waffe war hier nicht im Spiel. Nach drei weiteren Beteiligten wird gesucht.