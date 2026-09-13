Fürth (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger soll auf der Südwesttangente bei Fürth aus einem fahrenden Auto mehrfach in die Luft geschossen haben. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den Beifahrer eines Autos am Samstagnachmittag und meldete der Polizei das Kennzeichen. Die Beamten fanden das Auto später in Zirndorf (Landkreis Fürth) und ermittelten den mutmaßlichen Schützen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole mit Platzpatronen.
Waffen 22-Jähriger schießt aus fahrendem Auto in die Luft
dpa 13.09.2026 - 15:43 Uhr