In Thüringen hat erst ein Prozent der Kommunen eine Wärmeplanung vorgelegt. Das ist der niedrigste Wert in ganz Deutschland. Das geht aus einer am Dienstag vorgelegten Auswertung der Agentur für erneuerbare Energien hervor.
Heizen mit Öl, Gas, Fernwärme oder Wärmepumpe? Mit detaillierten Plänen soll der Bedarf der Kommunen ermittelt werden. Doch im Freistaat geht es nur langsam voran.
