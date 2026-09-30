Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Wärmeversorgung steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Heißes Wasser und warme Stuben sollen künftig keine schädlichen Folgen mehr fürs Klima haben. Zugleich soll das Fernwärmenetz erheblich wachsen. Das Energieministerium spricht von einem Investitionsbedarf von mehreren Milliarden Euro. Die Pläne von Kommunen dazu sind Thema beim Ostdeutschen Energieforum heute und Donnerstag in Leipzig. Verbraucherschützer sorgen sich über Preisanstiege für Fernwärmekunden in den vergangenen Jahren. Wie kann dem entgegengewirkt werden?