"Fernwärme ist ein Monopol", moniert Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen. Er setzt darauf, dass die Bundesregierung die Position von Verbrauchern stärkt. "Hierzu zählen eine verpflichtende Preisplattform bei einer Bundesbehörde und eine eigene Schlichtungsstelle für die Fernwärme." Der Umbau der Fernwärme sei eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Die Kosten dürften daher nicht einseitig auf die Haushalte umgelegt werden. "Wir brauchen deshalb eine Preisaufsicht, die nicht nur nachträglich prüft, sondern wirksam eingreifen kann."

Allerdings wollen die Verbraucherschützer nicht auf die Politik warten. Nach Preissteigerungen für Fernwärmekunden in Sachsens Großstädten will die Verbraucherzentrale die Preise unter die Lupe nehmen. Sie hat Kunden in Leipzig aufgerufen, Verträge und Abrechnungen der vergangenen Jahre einzureichen. Damit soll geprüft werden, ob die Preisgestaltung statthaft sei.