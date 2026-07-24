Erinnern Sie sich noch? An Habecks Heizungshammer? Damals wollte uns eine große Tageszeitung einreden, dass Wärmepumpen Teufelszeug seien, die in deutschen Häusern niemals funktionieren würden. Viele fragten sich schon damals, warum die Menschen in Norwegen, Schweden und Dänemark dann zum Teil schon seit Jahrzehnten mit diesem Teufelszeug ihre Häuser beheizen. Und nun, nur ein paar Jahre später, zeigt sich, dass die Aufregung ziemlich umsonst war. Die Bundesregierung hat Habecks Heizungsgesetz zwar abgeschafft und irgendwelche Treppen eingebaut, die auch in Zukunft den Weiterbetrieb und Einbau von Öl- und Gasheizungen in Wohngebäude erlauben.