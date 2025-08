Zu einer Wärmeplanung sind die deutschen Städte und Gemeinden per Gesetz gezwungen. Das Wärmeplanungsgesetz hat die Ampelkoalition unter Führung der SPD am 17. November 2023 beschlossen. Die Kosten für die Planungen, welche nur von qualifizierten Büros ausgeführt werden können, muss der Steuerzahler aufbringen. Gegenwärtig, so war vom stellvertretenden Sonneberger Bürgermeister Christian Dressel zu erfahren, fördern Bund und Land diese Planungen aus ihren Etats, so dass die Stadt Sonneberg nicht zahlen muss. Aus Thüringen sollen aus dem Haushalt jedes Jahr zehn Millionen Förderung für solche Pläne kommen. Das Geld fließt abhängig von der Größe der Kommunen. In Thüringen werden Kosten von 50 Millionen Euro für diese Planungen erwartet.