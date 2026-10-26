Wie heizt man in Zukunft am besten? Mit Solarstrom vom Dach und Wärmepumpe, per Anschluss an die Fernwärme oder sogar als Teil eines Wasserstoff-Netzes? Dies sind Fragen, mit denen sich die kommunale Wärmeplanung beschäftigt, die jede Kommune laut Wärmeplanungsgesetz durchführen muss. Die Stadt Oberhof ist nun den ersten Schritt gegangen und hat gemeinsam mit dem Energieversorger TEAG und dem Planungsbüro IPP ESN eine Analyse erstellt, was in Sachen Heizen in der Rennsteigstadt künftig möglich ist.