Der Umstieg auf erneuerbare Energien steht im Süden Thüringens nicht gerade oben auf der Tagesordnung, sondern er ist für viele ein ziemlich unbeliebtes Thema. Diese Erkenntnis aus dem Alltag in der Region wird mit neuen Zahlen untermauert: Demnach setzen in Thüringen besonders viele Menschen beim Heizen noch auf die besonders problematischen Brennstoffe Öl und Holz. Klar: Wo relativ wenige Gas- und Fernwärmeleitungen liegen, wo wenige Häuser neu gebaut oder modernisiert werden, wo die Eigenheimquote hoch und Brennholz billig ist, da sind Wärmepumpen und regionale Heiz- und Netzkonzepte auf den ersten Blick wenig attraktiv – verständlicherweise.