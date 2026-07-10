Ein zentraler Faktor für den Wärmeinsel-Effekt ist die Größe einer Stadt - und gezielt verkleinern lässt sie sich schwerlich. Gut sind vom Rand ins Innere reichende Luftschneisen und eine möglichst lockere Bebauung, wie Briegel erklärt. "Wir können aber keine Gebäude abreißen und im Zuge der Wohnungskrise werden Städte derzeit sogar noch stärker verdichtet."

Südeuropäer kommen doch auch klar, passt sich der Mensch nicht einfach an?

Nur bedingt. Der Körper akklimatisiere sich zwar im Jahresverlauf, erklärt Briegel: Die ersten Hitzetage würden stets als unangenehmer empfunden als solche im späteren Verlauf des Sommers. Bei Südeuropäern komme aber weniger eine physische Anpassung als eine Umstellung des Verhaltens zum Tragen: Siesta zur Mittagszeit und dafür ausgedehntere Aktivität bis in die Nacht hinein - und letztlich die Flucht aus der Stadt im Sommer.

In den Sommermonaten aufs Land zu ziehen, werde künftig auch in Städten wie Berlin normal werden, glaubt Briegel - für den, der sich das leisten könne. Generell bestimme der sozioökonomische Status sehr stark mit, wie schlimm ein Mensch betroffen sei: Arbeite ich im klimatisierten Büro oder in der Hitze draußen, lebe ich in einer kleinen Altbauwohnung oder in einem Haus in kühlender grüner Umgebung, kann ich im Auto die Klimaanlage anschalten oder muss mit der überhitzten S-Bahn fahren?

Und wenn überall Klimaanlagen installiert würden?

Das ist nicht nur wegen des immensen Stromverbrauchs nichts, was man sich wünschen sollte: "Klimaanlagen sind im Endeffekt Wärmetauscher: Drinnen wird es kühler, draußen über die Abluft aber noch wärmer", erklärt Briegel. Einer 2020 vorgestellten Studie zu den Folgen in Paris zufolge könnte die Außentemperatur um rund zwei Grad steigen, wenn bei einer intensiven Hitzewelle verbreitet Klimaanlagen zum Einsatz kämen. Andere Modellierungen zeigten ähnliche Werte.

Eindeutig sei, dass Pflegestationen, Krankenhäuser und Kindergärten mit Klimaanlagen ausgestattet werden müssten, meint Briegel. Zu diskutieren sei aber, ob wirklich jedes Büro und jedes Eigenheim auf 19 Grad gekühlt werden muss. Für öffentliche Verkehrsmittel und Einrichtungen wiederum ist demnach anzunehmen, dass künftig regelmäßig Lufttemperaturen erreicht werden, bei denen gekühlt werden muss, um die Gesundheit der Menschen dort nicht zu gefährden.

Hilft es denn, in einem gut gedämmten Gebäude zu leben?

Jein. Zwar heizt sich ein gedämmtes Haus merklich langsamer auf als ein ungedämmtes - nach Abflauen der Hitze sinkt seine Innentemperatur aber auch langsamer, wie Briegel erklärt. Komplett egal ist die Dämmung aber nicht: Sie verschafft bei einer drei- oder viertägigen Hitzewelle einen wertvollen Zeitpuffer: Wenn sich das Haus dann aufzuheizen beginnt, sinken die Temperaturen draußen schon wieder und die Bewohner bleiben verschont. "Auch 10-Tage-Hitzewellen wird es zwar mehr geben als bisher, aber weitaus häufiger bleiben die kürzeren Phasen - und bei denen ist Dämmung ein Vorteil."

Würde es helfen, Parks mit mehr Bäumen zu Wäldern zu machen?

Nein. Zwar fangen Bäume tagsüber viel Sonnenstrahlung ab und sorgen zudem mit dem Verdunsten von Wasser für Kühlung. Nachts aber wirken die Baumkronen Briegel zufolge wie eine Wolke - und ein Wald entsprechend wie eine geschlossene Wolkendecke: Sie halten die von Grund abgegebene Wärme in Bodennähe, die Luft kann weniger gut abkühlen.

"Wichtig ist darum immer ein Mosaik aus Bäumen und Freiflächen", sagt Koßmann. Das gelte nicht nur für Parks: In schmalen Straßenschluchten könne es sinnvoll sein, nur auf einer Seite Bäume zu pflanzen, damit die Luft besser zirkulieren könne. Am Rand einer großen Grünfläche wie dem Tempelhofer Feld in Berlin zu leben, sorge wiederum gerade nachts für angenehmere Temperaturen, ergänzt Briegel. Allerdings reiche der Einfluss maximal einige Hundert Meter in die umliegenden Straßenschluchten hinein.

Längerfristig drohten zudem viele Bäume und Grünflächen einzugehen. Die Pflanzen litten nicht nur unter immer mehr Hitze, sondern auch unter Wassermangel - sie zu gießen, wird wegen allgemeinen Wassermangels zunehmend kaum möglich sein. "Eine braune Wiese hat aber ähnliche thermische Eigenschaften wie eine Asphaltfläche", so Briegel. Sprich: Sie hat keinerlei Kühleffekt mehr. Das sei mit ein Grund dafür, warum viele Parks in Südeuropa gepflastert und kaum begrünt seien.