Wälder in Flammen Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrände – Hoffnung auf Regen

Jetrichovice/Jüterbog/Ruhpolding - Nach zahlreichen Waldbränden am Wochenende in Deutschland und Tschechien warten viele Menschen nun auf Regen. "Wir hoffen, dass es in den kommenden Tagen ausreichend Niederschlag gibt", sagte die geschäftsführende Vorständin der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Antje Wurz, der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem im brandenburgischen Jüterbog war am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen und hatte sich rasch ausgedehnt. Nach Angaben der Stadt Jüterbog vom Sonntagmittag war zu diesem Zeitpunkt eine Fläche von rund 113 Hektar betroffen.