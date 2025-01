In Deutschland 53 Millionen D-Mark umgetauscht

Deutschlandweit tauscht die Bundesbank im vergangenen Jahr gut 53 Millionen D-Mark in rund 27,2 Millionen Euro um - etwas weniger als 2023, als die Summe auf gut 58 Millionen D-Mark gestiegen war. Am meisten Geld wurde in den bevölkerungsreichen Ländern Bayern (rund 11 Millionen) und Nordrhein-Westfalen (rund 11,6 Millionen) eingereicht.