Wenn im Londoner „Ally Pally“ der Ruf „180“ durch die Halle schallt, bebt der Tempel des Dartsports. Tausende Fans feiern die perfekte Punktzahl, während Stars wie Luke Littler, Michael van Gerwen oder Luke Humphries bei der PDC-Weltmeisterschaft um Titel und Ruhm kämpfen. Fernab des grellen Rampenlichts wächst zeitgleich etwas deutlich Kleineres, aber nicht weniger Leidenschaftliches: In Hildburghausen formiert sich ein neuer Dartverein. Leise, mit viel Herzblut und ehrgeizigen Zielen will die Gruppe den Dartsport in der Stadt wieder aufleben lassen.