Wählen in der Erkältungssaison: Kommunen: Trotz Grippeausfällen genügend Wahlhelfer

Erfurt (dpa/th) - Die grassierende Grippewelle sorgt in Thüringen auch unter Wahlhelfern für die Bundestagswahl für krankheitsbedingte Ausfälle. Trotzdem droht in den Wahllokalen keine Personalnot, ergab eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur in den kreisfreien Städten. Die Lage sei nicht dramatisch, für Erkrankte stehe ausreichend Ersatz zur Verfügung, hieß es aus den Stadtverwaltungen Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Suhl. Thüringenweit sind am Wahlsonntag rund 20.000 Menschen als Wahlhelfer im Einsatz, wie eine Sprecherin des Landeswahlleiters sagte.