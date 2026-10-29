Wacker Chemie: Wacker Chemie macht Gewinn dank Sparprogramm

München/Nünchritz (dpa/sn) - Das seit rund einem Jahr laufende Sparprogramm mit einem Stellenabbau und teils höhere Absatzpreise treiben Umsatz und Gewinn bei Wacker Chemie. Bei einem Umsatzwachstum von gut 9 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro verdoppelte der Konzern den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im dritten Quartal im Jahresvergleich nahezu auf rund 217 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 87 Millionen Euro hängen. Vor einem Jahr war noch ein Nettoverlust von 82 Millionen Euro aufgelaufen.