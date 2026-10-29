Wacker Chemie: Wacker Chemie macht Gewinn dank Sparprogramm

Wacker Chemie hatte im Mai bekanntgegeben, sich mit der Arbeitnehmervertretung auf einen sozialverträglichen Plan zum Wegfall von rund 1.600 Stellen in Deutschland verständigt zu haben. Davon betroffen ist auch der sächsische Standort in Nünchritz, wo 200 Stellen angebaut werden sollen. Am weltweit größten Wacker-Standort in Burghausen (Bayern) sind es 1.300 Arbeitsplätze, am Unternehmenssitz in München 60 Stellen sowie an weiteren Standorten in Deutschland in Summe 50 Stellen.