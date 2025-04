Wachstumsbranche: Jeder zehnte Beschäftigte in Thüringen hat Logistik-Job

Erfurt (dpa/th) - Etwa jeder zehnte Beschäftigte in Thüringen hat nach Angaben der Landesarbeitsagentur einen Job in der Logistikbranche. Etwa 80.400 Menschen seien hier beschäftigt, teilte die Agentur zum Tag der Logistik (10. April) mit. Im Vergleich zu anderen Branchen ist die Beschäftigung in Verkehr, Transport und Logistik in den zurückliegenden zehn Jahren demnach überdurchschnittlich gewachsen – um fast 10 Prozent. Zum Vergleich: Branchenübergreifend erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2014 um 1,2 Prozent auf 792.000.