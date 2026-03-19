Wachsender Fitnessmarkt: Fitnessstudio-Konzern LifeFit setzt Einkaufstour fort

"Fitness- und Gesundheitstraining ist für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres Alltags geworden", sagt DSSV-Vorstandsmitglied Ralf Capelan. "Die Konsolidierung am Fitnessstudio-Markt läuft, eine große Kette kauft eine kleinere Kette." Um Einzelbetriebe gehe es eher nicht - diese hätten weiter ihre Berechtigung, da sie vor Ort nah am Kunden seien und im individuellen Service punkteten.