Wachsender Fitnessmarkt: Fitnessstudio-Konzern LifeFit setzt Einkaufstour fort

Köln (dpa/lnw) - Die Konsolidierung des deutschen Fitnessstudio-Marktes schreitet voran. Das Bundeskartellamt teilte in Bonn mit, dass es den Kauf der Kölner Studiokette Just Fit durch das deutlich größere Unternehmen LifeFit freigegeben habe. Just Fit hat derzeit den Angaben zufolge 21 Studios im Rheinland, die LifeFit-Gruppe wiederum hat bundesweit 203 Studios unter verschiedenen Marken, darunter Fitness First, Barry's und Elixia. Den Berliner Anbieter Elixia hatte LifeFit erst vergangenes Jahr übernommen.